Рафик Загрутдинов: У нового входа в Московский зоопарк появилась «река»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Специалисты завершают благоустройство территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новый дополнительный вход в зоопарк построен всего в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная», после открытия он разгрузит действующий главный вход, — рассказал он.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

По его словам новый вход имеет два этажа — на первом находятся кассы и автоматы по продаже билетов, а на втором гостей зоопарка приглашают посетить кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.

Сразу после входа размещены два фонтана и ели с искусственным туманом – специальная система распыляет воду в виде микрокапель. Через площадку «протекает» декоративная река. Такой визуальный эффект создают несколько ярусов битого стекла с подсветкой, расположенные под синим стеклом.

Московский зоопарк открыл павильоны с понедельника, 8 ноября. В них можно пройти только с QR-кодом. Подойдет любой из трех видов: 1) о вакцинации от коронавируса; 2) о перенесенной в последние полгода болезни; 3) с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующим три дня.