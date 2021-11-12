Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов: У нового входа в Московский зоопарк появилась «река»

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов: У нового входа в Московский зоопарк появилась «река»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Специалисты завершают благоустройство территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новый дополнительный вход в зоопарк построен всего в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная», после открытия он разгрузит действующий главный вход, — рассказал он.

Рафик Загрутдинов: У нового входа в Московский зоопарк появилась «река» Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

По его словам новый вход имеет два этажа — на первом находятся кассы и автоматы по продаже билетов, а на втором гостей зоопарка приглашают посетить кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.

Сразу после входа размещены два фонтана и ели с искусственным туманом – специальная система распыляет воду в виде микрокапель. Через площадку «протекает» декоративная река. Такой визуальный эффект создают несколько ярусов битого стекла с подсветкой, расположенные под синим стеклом.

Московский зоопарк открыл павильоны с понедельника, 8 ноября. В них можно пройти только с QR-кодом. Подойдет любой из трех видов: 1) о вакцинации от коронавируса; 2) о перенесенной в последние полгода болезни; 3) с отрицательным результатом ПЦР-теста, действующим три дня.

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновМоскваЗоопарки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Все мнения
О проекте