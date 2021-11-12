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Фура загорелась на внутренней стороне 41-го километра МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Фура загорелась на внутренней стороне 41-го километра МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел в районе пересечения МКАД с Профсоюзной улицей. Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено.

— Движение ограничено по четырем полосам, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах возгорание произошло в кабине грузового автомобиля.

5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

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