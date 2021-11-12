Столичных водителей просят сократить поездки на личных автомобилях из-за непогоды

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дептранс Москвы просит горожан воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. Большое количество машин мешает снегоуборочной технике убирать улицы. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт. Погодные условия не повлияли на его работу. В утренний час-пик городской транспорт работал без сбоев. Наземный транспорт, метро, МЦК и МЦД работают в соответствии с графиком. Метро, МЦК и МЦД готовы к новым пассажирам, — говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

Общественный транспорт города начал работать по зимнему расписанию, чтобы пассажиры не мерзли на остановках. Все автобусы и электробусы подготовлены к зиме, «носят» всесезонные шины.

Столичные коммунальщики в достаточном количестве готовы использовать снегоуборочную технику, реагенты и песок. В метро операторы ЕДЦ внимательно следят за состоянием составов, особенно на открытых участках, а также на трамвайных путях. Кроме того, они своевременно регулируют температуру на станциях метро и МЦД.

— На дорогах сейчас 6 баллов, в вечерний час пик ожидаем до 9. Сейчас в городе много мелких аварий. Весь день обещают дождь со снегом, — предупредили в ведомстве.

До этого заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что около 130 единиц снегоуборочной техники проверили в рамках подготовки общественного наземного транспорта в столице к зиме. По его словам, в зимний сезон популярные маршруты общественного городского транспорта дополнят еще 350 автобусов и электробусов.