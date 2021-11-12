«Надо тщательно проработать»: Песков оценил идею о введении QR-кодов

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Кремлю предстоит серьезная работа по законопроекту о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле известно об инициативе правительственного штаба о разработке законопроекта по введению QR-кодов в магазинах, транспорте и кафе.

— Предстоит серьезная работа в Госдуме и на уровне экспертов по законопроекту о QR-кодах в кафе, транспорте и магазинах, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Информацию о разработке новых мер ранее подтвердили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что система QR-кодов затронет практически все сферы, кроме общегородского транспорта, продовольственных магазинов и аптек. Кроме того, с 1 февраля 2022 года предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на входе в организации, попадающие под ограничения, смогут только те граждане, у которых есть медицинский отвод от вакцинации.

Также Песков прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР) о введении QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом бессимптомно, и тех, кто не обращался к врачу.

— Здесь, наверное, конечно, нужно со специалистами, с Роспотребнадзором. В любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке, там же очень много нюансов, и это все нужно очень тщательно прорабатывать, — отметил Песков.

Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что регионы делают все возможное для того, чтобы бороться с коронавирусом в условиях повышенной эпидемической опасности.

— Конечно, это все не остается без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем, — подытожил он.

До этого депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный отметил: чтобы учитывать людей с достаточным уровнем антител к коронавирусу, не нужно создавать отдельный регистр. Достаточно будет ввести еще одну строку в уже существующей базе переболевших COVID-19 и вакцинированных.