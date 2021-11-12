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Вирусолог оценил состав БАД, сокращающей концентрацию COVID-19 в организме

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог оценил состав БАД, сокращающей концентрацию COVID-19 в организме
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Разработанная Министерством обороны биологически активная добавка (БАД) действительно может стать хорошим решением в борьбе с коронавирусом, но не панацеей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заведующий лабораторией особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

Перспективные образцы БАД против коронавируса создали в 27-м Научном центре оборонного ведомства. Основными компонентами являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения. Они повышают противовирусную защиту и снижают количество вируса в носоглотке: на второй день — в два раза, на шестой — в 16. Соответственно, болезнь протекает с меньшими последствиями для организма.

По словам Чепурнова, состав БАД нормальный. Сейчас многие ученые ведут изучение экстрактов растений, в том числе и за рубежом.

— Напомню, недавно информационный повод был по полыни со стороны американских и китайских исследователей. Думаю, на уровне полоскания горла все это действительно неплохо. Но вряд ли это сыграет какую-то существенную роль в плане лечения самого больного. Потому что вирусная инфекция продвигается по ходам в желудочно-кишечный тракт через дыхательные пути. Здесь серьезного эффекта достичь не удастся, думаю, — говорит вирусолог.

Чепурнова смутило указанное снижение концентрации вируса в 16 раз. Потому что концентрацию вируса обычно считают в логарифмах — 10, 100 и так далее.

— Как можно вычислить 16, мне непонятно. Но это чисто методический момент. Для вирусов, которые создают концентрации в миллиарды или сотни тысяч вирионов на миллилитр, 16 раз, мягко говоря, некритичная вещь. Тем более когда вирус мутирует и требуется его меньшая концентрация для заражения, — добавил он.

С практической точкой зрения такие разработки могли бы уменьшить объем выделения вируса в окружающую среду, считает эксперт.

— Панацеей на сегодняшний день являются вакцинация и препараты, содержащие ингибиторы протеаз, разработанные американцами. Они хорошо себя зарекомендовали в лечении гепатита C, — заключил Чепурнов.

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