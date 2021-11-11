«По-другому просто нельзя»: россиян без QR-кодов хотят не пускать в транспорт и магазины

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В России ведется разработка законопроектов по внедрению QR-кодов для поездок на транспорте, посещения общепита и магазинов на случай ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией. О деталях подготавливаемых мер и о том, как к ним относятся законодатели и медики, — в материале «Вечерней Москвы».

Что за документы

Правительство готовит сразу два законопроекта, в которых будет прописан порядок подтверждения иммунитета к коронавирусу. Как передает РБК, вероятно, власти внесут поправки в закон о «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При этом решения о QR-кодах будут принимать на региональном уровне. В рамках антиковидных мер люди смогут посещать массовые мероприятия, имея на руках QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медицинский ответ с отрицательным ПЦР-тестом. Перечень объектов, куда пустят не всех, определят губернаторы с учетом эпидситуации.

Также готовятся изменения в Воздушный кодекс России и устав железнодорожного транспорта. Согласно им, на междугородных и международных рейсах планируется ввести обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденном медотводе. Привитые зарубежными вакцинами иностранцы смогут путешествовать по России на поезде или самолете, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста. Россияне, привитые зарубежными вакцинами, смогут это делать до определенной даты.

Купившие билеты и не воспользовавшиеся ими россияне по причине отсутствия QR-кода смогут вернуть проездные документы и получить за них полный возврат средств в течение 30 дней, если законопроекты будут приняты.

Планируется, что такие меры будут действовать до июня 2022 года. При этом городской общественный транспорт, продовольственные магазины и аптеки они не затронут. Их можно будет посещать и пользоваться без ограничений, как и прежде.

Мотивация для граждан

На данный момент законопроекты не поступили ни в Госдуму, ни в Совет Федерации, сообщили «Вечерней Москве» в комитете по охране здоровья нижней палаты российского парламента. Тем не менее там убеждены, что такие меры должны быть временными. К тому же в немалом количестве российских регионов QR-коды уже действуют для посещения различных заведений и общественных мест, объяснила депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук Римма Утяшева.

По ее словам, подобные решения направлены на мотивацию наших сограждан к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

— Как еще убедить людей, что если они хотят сохранить жизнь и здоровье своих близких — надо вакцинироваться! Порой метод кнута и пряника тоже не противопоказан. Но недолго. Нам надо как можно быстрее поставить заслон этому вирусу! — считает парламентарий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный также придерживается мнения, что QR-коды надо рассматривать только как временное явление на период максимального распространения инфекции. Правда, политик высказался против их внедрения для поездок на транспорте, как на общественном городском, так и на международном и межрегиональном.

— Если мы говорим о введении QR-кодов в общественном транспорте, то это очень спорная мера, способная парализовать движение и вызвать недовольство в крупных городах. Надо наводить порядок с противоэпидемическими мерами на транспорте, но лишать граждан возможности перемещаться, а это коснется в основном людей небогатых — нецелесообразно, — заявил собеседник «ВМ».

Сам Куринный пока не может сказать, поддержит ли законопроект, если документ поступит в Госдуму. Ведь пока, пояснил он, на заседаниях парламента речь шла только о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок, и законопроект об этом депутаты в первом чтении поддержали. Об остальных инициативах лично ему неизвестно.

Недовольство лучше «засунуть в одно место»

А вот врач и телеведущий Александр Мясников однозначно положительно отнесся к введению QR-кодов для посещения мест общественного пользования. Более того, он назвал эти меры «борьбой с тупостью», отметив, что из-за противодействия вакцинации от коронавируса со стороны граждан в нашей стране сейчас каждый день фиксируется более 40 тысяч заболевших новой инфекцией и более одной тысячи погибших.

— И если человек не понимает, и если это аукается нам такими жертвами, систему QR-кодов надо вводить. А с недовольством граждан этими мерами я вот что советую делать: надо свернуть его в трубочку и засунуть в одно место, — подчеркнул Мясников.

Текущую волну коронавируса, говорит доктор, россияне «профукали», и с ней уже ничего не сделать, даже если вакцинироваться. Потому что защита от вируса образуется только через два месяца. Но есть шанс не допустить серьезного роста заболевших в марте. А для этого надо сделать прививку от коронавируса, считает врач, иначе снова будет по 40–50 тысяч новых случаев COVID-19 весной и большое количество жертв.

«Вакцинируйтесь и будьте довольны»

В качестве примера Мясников привел Великобританию, где вакцинирована большая часть взрослого населения. Там тоже фиксируется 40 тысяч заболевших в день, но людей умирает меньше, чем в едва наполовину привитой России. А в соседней Франции довольно эффективно, отмечает эксперт, работает система QR-кодов.

— Там вообще ты ничего не можешь, даже в магазин зайти. Мне по душе такие меры воздействия на людей! Очень по душе! Хватит играться во все это! Надо заканчивать. С эпидемией мы не закончим, а вот с людской тупостью по-другому просто нельзя. А противодействие людей вакцинации и недовольство — это тупость. Вакцинируйтесь, получайте QR-коды и будьте довольны, — заключил медик.

Генеральный директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», также поддержал инициативу использовать QR-коды для поездок на транспорте. Он назвал эту идею великолепной. Введение системы, по его словам, позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса.