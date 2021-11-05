«Профессиональное сопротивление»: почему взбунтовались работники скорой помощи в ЕАО

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Еврейской автономной области 27 сотрудников двух филиалов скорой помощи подали заявления об увольнении в связи с нежеланием вакцинироваться от коронавируса. Свое решение они мотивировали тем, что уже переболели инфекцией и имеют антитела к ней. В общей сложности с работы ушли восемь фельдшеров, пять медсестер, а также водители и уборщицы. О том, насколько правильно поступили сотрудники и к каким последствиям приведет их демарш, — в материале «Вечерней Москвы».

Перенесли на ногах

Ситуация произошла в двух населенных пунктах Облученского района ЕАО. Как пояснили сами работники скорой, они все подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, поэтому у них иммунитет давно выработался. Согласно же постановлению главного санитарного врача региона, 80 процентов коллектива должны были получить первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря.

Медики считают, что их собираются вакцинировать насильно, несмотря на имеющийся естественный иммунитет к болезни. Они написали жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность постановления главного санитарного врача.

Подобная история с профессиональным сопротивлением вакцинации в России случается уже не в первый раз, рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

— Напомню, были случаи в коллективах полицейских, которые отказались прививаться и нести службу в одном из южных регионов. Были подобные эксцессы и в медицинских коллективах, но не дошедшие до увольнения. Медики — это та категория людей, которые уже переболели в большинстве своем, причем некоторые перенесли инфекцию на ногах, — констатировал парламентарий.

Сейчас, по мнению Куринного, правительству надо решить вопрос о выдаче QR-кодов и сертификатов лицам, которые перенесли заболевание, не только на полгода, но и на более длительный период, даже если люди не обращались к врачу. Поскольку естественный иммунитет, говорит депутат, защищает от инфекции лучше любой вакцины.

— Здесь у нас правовой пробел. Обращался человек за медпомощью или не обращался, наличие антител от соприкосновения с вирусом и выработанный иммунитет должны быть преобразованы в документы, за которыми многие гоняются. Многие пытаются их купить в том числе, — добавил Куринный.

Также, отмечает политик, нужно опубликовать официально статистику о том, сколько человек из тех, кто перенес заболевание, повторно заразилось, сколько из них умерло, сколько перенесло инфекцию в тяжелой форме.

Люди заболевают повторно

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов придерживается другой точки зрения. По его словам, случаи заражения и заболевания людей ранее переболевших есть, особенно когда они переболели давно, более шести месяцев назад.

— По этому поводу есть масса зарубежных научных публикаций. Конечно, нужно, чтобы прошло некоторое время (рекомендуется полгода), после чего надо ревакцинироваться. Я это говорю не просто так. Я сам такой. Я переболел в начале декабря прошлого года, а в августе текущего ревакцинировался «Спутником Лайт», — пояснил эксперт.

Рассуждения медработников из Еврейской автономной области не соответствуют действительности, говорит он. При этом вирусолог не считает, что подобные демарши медицинских работников будут массовыми, хотя и такие неожиданности не исключены.

Постановление законно

Возникает, правда, еще один вопрос: насколько вообще законно постановление главного санитарного врача о вакцинации 80 процентов медицинских работников? Доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ имени А. И. Евдокимова, медицинский юрист Иван Печерей уверен, что здесь все правомерно, и это подтверждается решением Верховного суда России.

Сам эксперт к увольнению медицинских работников отнесся как к нормальной процедуре.

— Заявление об увольнении подано в рамках правового поля, ввиду того что право на труд — добровольное право любого гражданина, принудительный труд запрещен. Если граждане по каким-то причинам подали заявление об увольнении — это их право. Но в медицине без прививки они работать не смогут, если только не будут вакантны 20 процентов мест для невакцинированных, — заметил он.

Кадровый дефицит

Однако на качестве медицинской помощи отсутствие целого коллектива в двух филиалах скорой все же скажется, несмотря на заявление главного врача станции Владислава Когана, говорит Иван Печерей.

— При кадровом дефиците медицинских работников в России увольнение этих сотрудников создаст дополнительную проблему, — предполагает юрист.

Коган же заверяет, что в районе, который обслуживала решившая уволиться бригада, проживает около 25 тысяч человек. С таким количеством по нормативам должны справляться две–три бригады, тогда как сейчас их работает пять. Поэтому населению переживать не стоит.

Впрочем, до 15 ноября уволившиеся работники скорой в любом случае будут исполнять свои обязанности, а что будет с ними дальше — пока неизвестно.