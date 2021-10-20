«Взятка или злоупотребление»: что грозит врачам за продажу сертификатов о вакцинации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во время пандемии коронавируса мошенники пытались нажиться на COVID-19. Однако, как выяснилось, занимались этим не только преступники, но и те, кто должен лечить граждан. Так, оказалось, что за деньги некоторые врачи готовы были идти на нарушение закона. В частности, они продавали сертификаты о вакцинации, не делая прививку пациенту. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, можно ли считать действия таких медиков нарушением клятвы Гиппократа, а также о том, что грозит за продажу документов не только «продавцам» в медицинских халатах, но и тем, кто купил подобный сертификат.

Один из последних случаев, связанных с продажей сертификатов о вакцинации произошел в Подмосковье. Группу врачей, занимавшихся незаконной деятельностью, задержали в понедельник, 18 октября. По данным правоохранительных органов, преступный коллектив состоял из двух медработников и шести посредников. Медики вносили в систему фиктивные данные о прошедшей иммунизации населения, тогда как посредники искали через интернет покупателей, желающих получить сертификат о вакцинации, дающий некоторые преимущества. Куда девалась вакцина, неизвестно.

В общей сложности услугами злоумышленников воспользовались не менее тысячи человек. Их имена сейчас устанавливаются.

Нарушили клятву

Как считают специалисты, в данном случае опасные деяния совершили и медики, и посредники, и сами покупатели.

— Невакцинированный человек, во-первых, подвергает опасности свое здоровье. Во-вторых, он подвергает опасности здоровье окружающих. Он думает, что с меньшей долей вероятности может заболеть. Но рано или поздно он заболеет. И успешно будет разносить болезнь в тех местах, где бывает. Если он работает в сфере, связанной с уходом за людьми, имеющими определенные заболевания, то его действия принимают вообще страшные формы, — поясняет врач-эксперт Тимур Пестерев.

В качестве примера он привел медицинскую работу в онкологическом диспансере и должность сиделки, ухаживающей за пожилыми людьми. В первом случае больные получат от псевдопривитого вдобавок к своей онкологии еще и COVID. А второе опасно тем, что люди пенсионного возраста в принципе тяжелее переносят инфекцию, чем молодые.

А поскольку продажей сертификатов в данном случае занимались сами медработники, это противоречит клятве любого врача: «Не навреди».

— Здесь косвенным образом наносится вред не только тому человеку, который этот сертификат купил, но и людям, которые могут заразиться в определенной ситуации. Это преступление против общественного здоровья и большого количества людей, — подчеркнул Тимур Пестерев.

Доказать покупку сложно

Правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев уверен, что за это преступление врачам грозит только уголовная ответственность. Их преступление не просто корыстное, оно еще и связано с нарушением профессионального долга и статуса. По совокупности обвинений их могут лишить свободы на два–три года и права заниматься врачебной практикой лет на пять.

С юридической точки зрения их деяние смахивает на должностное преступление, а именно: злоупотребление служебным положением. При этом в обычной жизни такие ситуации были редки, поясняет специалист. Врачи, как правило, оформляли липовые больничные, что сходило им с рук. А сейчас, в пандемию, расследование дела, предполагает собеседник «ВМ», поставят на особый контроль, чтобы сформировать прецедент.

Однако, как мы уже писали выше, здесь есть не только врачебная сторона дела. Преступление фактически совершили и те, кто покупал эти сертификаты. А их вину, говорит Борис Пантелеев, будет доказать сложнее.

— Если не будет привлечен к ответственности врач — источник доказательства того, что эти сертификаты не наполнены реальным содержанием, конечно, доказать вину купившего будет невозможно. Сейчас нет тестирования: была ли вакцинация или нет, какие у нее последствия. У каждого человека своя реакция на препарат ведь, — добавил спикер.

Тем не менее вину всех сторон установить возможно. Для этого нужны документированные показания свидетелей или соучастников.

— Либо на месте преступления человека ловят на живца или еще каким-то образом, а потом устанавливается количество неиспользованных вакцин. Либо кто-то идет на сотрудничество со следствием. Медсестра, например. Плюс могут возникнуть посредники, — уточнил эксперт.

Да, теоретически вполне добросовестного врача так можно и подставить. По словам Пантелеева, поскольку здесь речь идет о нарушении порядка ведения отчетности, то, если у человека в ней бардак, ему сложно будет оправдаться. Хотя в целом система вакцинации сейчас уже отлажена.

— Прежде чем поставить вакцину, человек же должен получить консультацию у терапевта, что у него нет противопоказаний. Он там еще должен подпись получить. Если он договорился о покупке бланка, то вряд ли договорился о постановке подписи в другом месте. К тому же везде есть камеры. Так что вопрос только в проведении следственных действий, — резюмировал юрист.

Сейчас в отношении участников преступной схемы уже возбуждено уголовное дело. Следственные органы обвиняют их по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

По словам Бориса Пантелеева, покупателей теоретически тоже можно привлечь к уголовной ответственности за «дачу взятки», «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и за «оставление в опасности».

Подделки не лучше

Также в понедельник, 18 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя столицы, который подозревается в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Обвиняемый решил заработать денег посредством продажи фальшивых документов о прививке. За определенную плату мужчина передал поддельный сертификат в бумажной и электронной форме «клиенту», который не проходил процедуру вакцинации. Сделка состоялась недалеко от улицы Маросейки.

Эксклюзивные кадры задержания оказались в распоряжении «Вечерней Москвы».

Видео: Вечерняя Москва

Юрист Кирилл Чернявский пояснил корреспонденту «ВМ», что за подобные сделки можно получить реальный срок и крупный штраф.

— Продавец, который распространяет фальшивые сертификаты, может быть привлечен к ответственности по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, а заказчика фальшивого сертификата могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или посадить в тюрьму на срок до шести месяцев, — объясняет Чернявский.

Если владелец ложного сертификата поставил под угрозу жизнь других людей, то он может попасть под статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее применяли к тем, кто не соблюдал карантин после приезда из-за границы. За это грозит штраф 500–700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.