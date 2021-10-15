«Слепок антигенного состава»: чем отличаются антитела после коронавируса и вакцинации

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Практически всех россиян волнует вопрос их защиты от коронавирусной инфекции. А ее обеспечивают антитела, которые образуются в организме после заболевания ковидом или вакцинации против него. «Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, чем отличаются натуральные и искусственные антитела и какие из них дольше стоят на страже нашей безопасности.

Чем отличаются

Как рассказал врач-иммунолог Николай Крючков, антитела к коронавирусу — совокупность разных антител, направленных к разным антигенам вируса. В случае заболевания организм встречается с цельным вирусом, в котором есть все антигены. Поэтому спектр антител к инфекции очень широк.

— В вакцине же содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител, — сказал врач.

Он отметил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины. Например, «КовиВак», Sinopharm, Sinovac. В таких вакцинах хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.

— Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса, — добавил Крючков.

Из всей своей совокупности большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека — высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.

— Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это — заболевание со всеми последствиями, — подчеркнул врач.

Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь также рассказал, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.

— Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается, — добавил врач.

Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится.

— Коронавирусная инфекция обходит наши иммунные барьеры и может не сформировать полноценный ответ. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, — добавил собеседник издания.

Чуть дольше

По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.

— Есть работы, которые показывают идентичность по длительности после вакцинации. Есть работы, которые говорят, что после заболевания более длительная защита — там включается лучше клеточное звено иммунитета, реакция более комплексная. Но разница не колоссальная, даже если она есть по длительности и по силе, — отметил иммунолог.

Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро: в три раза после болезни через 2,5–3 месяца.

— Потом еще наблюдается медленное снижение. Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10 процентов примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА, — добавил Крючков.

По его словам, клетки памяти, фиксирующие информацию о вирусе, с которым встречался организм, сохраняются на годы. Но их наличие не говорит, что человек защищен, ведь они к этому не имеют прямого отношения. Для безопасности здоровья нужны эффекторные лимфоциты и нейтрализующие антитела в достаточной концентрации.

— Чтобы не просеять сквозь сито значительный процент людей, которые останутся без защиты, срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно, — подчеркнул врач.

В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.

— Длительность сохранения ответа антител искусственных и натуральных держится долго. Но мы пока не знаем, какие из них будут более качественными, — заключил врач.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, теряют некоторое количество антител в первые полгода после болезни. Затем показатель становится стабильным до 15-го месяца. К такому заключению пришли ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая. Результаты их исследования опубликовали в понедельник, 11 октября, в статье в электронной библиотеке bioRxiv. В своем исследовании ученые собрали почти 190 образцов крови от 136 пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжелой и легкой формах.

Также из исследования стало ясно, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих пациентов сохраняется продолжительное время. Но некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм «дельта», могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме.