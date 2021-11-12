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Последствия запрета на продажу алкоголя без QR-кодов оценили в Госдуме

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Последствия запрета на продажу алкоголя без QR-кодов оценили в Госдуме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Запрет на продажу алкоголя без QR-кода может повлечь за собой рост подпольной торговли спиртным. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что сейчас любые ограничения, которые приведут к коллективному иммунитету, хороши. Но прежде чем принимать какие-либо решения, региональные власти обязаны думать о последствиях.

— Любое ограничение, связанное с продажей алкоголя, порождает рынок нелегального алкоголя. Это просто надо иметь в виду, — передает слова Нилова «Лента.ру».

До этого стало известно, что власти Свердловской области рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. По сообщению штаба, с 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. По словам главы региона, об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя власти знают и готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба.

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