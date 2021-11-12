Москвич вымогал 260 тысяч рублей у знакомой, угрожая выложить в Сеть ее интимные видео

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Россия, Москва, Бутырская улица Карта всех событий

Полиция задержала 23-летнего москвича, который вымогал у своей знакомой крупную сумму денег, угрожая в противном случае выложить в Сеть интимные видео с ее участием. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 30-летняя девушка познакомилась в соцсети с молодым человеком. Через какое-то время виртуальное общение перешло в реальное — они встретились в квартире парня. Однако после этой встречи девушка отказалась от дальнейших встреч. Молодому человеку этот расклад не понравился. Он заявил, что выложит в интернет интимное видео с девушкой, если она не передаст ему 260 тысяч рублей.

— Девушка обратилась в полицию, и при передаче 260 тысяч рублей на Бутырской улице злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 23-летний житель столицы, — заключил Васенин.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

До этого сообщалось, что силовики задержали пятерых мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у московской пенсионерки. В полицию обратилась 64-летняя москвичка. Она рассказала, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные, требуя за их освобождение деньги.

В ходе расследования полицейские выяснили, что молодых людей похитили на Крылатской улице. Злоумышленники заставили их сесть в автомобиль и привезли в автосервис. В течение некоторого времени они избивали своих жертв и требовали два миллиона рублей в качестве возврата в счет некоего долга. Спустя некоторое время внук пенсионерки вернулся домой. На его теле были следы побоев. Его другу удалось сбежать от похитителей.