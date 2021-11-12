Экскурсовод назвала лучшие города Подмосковья для посещения в выходные дни

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Подмосковные города Дмитров и Сергиев Посад являются одними из самых привлекательных для туристов. Об этом рассказала экскурсовод по Московской области Екатерина Грек.

— Дмитров — это старинный город, основанный Юрием Долгоруким в 1154 году. До сих пор здесь очень многое напоминает о былых временах. Несмотря на то что Дмитровский кремль сохранился до наших дней не в первозданном виде, можно получить огромное удовольствие пройдясь под снегом по чудесной территории. Там же можно посетить храм и археологический музей, — рассказала она в комментарии «Радио 1».

В пешей доступности находится действующий Борисоглебский мужской монастырь.

Не менее увлекательным для посещения в выходные станет и Сергиев Посад, где самым интересным объектом культуры является Свято-Троицкая Сергиева лавра, отмечает экскурсовод.

За годы существования на ее территории сложился уникальный ансамбль разновременных построек, включающий более пятидесяти зданий и сооружений.

Экскурсовод обратила особое внимание на музейный комплекс «Конный двор», где будет интересно не только взрослым, но и детям. Там можно посетить различные экспозиции и выставки, такие как музей русской матрешки, экспозицию «Русская деревня» и другие.

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