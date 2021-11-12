Суд приговорил к трем годам колонии экс-банкира за манипулирование рынком

Фото: СК РФ

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего банкира и его сообщника, которые признаны виновными в манипулировании рынком. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в период с апреля по июнь 2018 года сотрудник банка совершал на анонимных биржевых торгах сделки по предварительному соглашению со своим контрагентом. Их действия привели к значительному изменению объема торгов на валютном рынке. В общей сложности таким образом они провели 50 операций, на которых заработали более 49 миллионов рублей.

Позже мужчины были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Манипулирование рынком».

— Приговором суда мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, — заключила Врадий.

До этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, получившего условное наказание по делу о хищении почти 129 миллионов рублей.