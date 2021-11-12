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Погибшего при задержании преступника росгвардейца представили к госнаграде

Евгений Белоусов

Общество
Погибшего при задержании преступника росгвардейца представили к госнаграде
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Глава Росгвардии Виктор Золотов посмертно представил к ордену Мужества погибшего при задержании преступника в Санкт-Петербурге росгвардейца. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как сообщили в ведомстве, генерал армии Виктор Золотов посмертно представил к награждению орденом Мужества офицера специального отряда быстрого реагирования (СОБР) подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего 9 ноября в Санкт-Петербурге.

— Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу, — передает слова сообщения ТАСС.

Сам инцидент случился во время задержания телефонных мошенников. В процессе задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался. Позже в городе объявили план «Перехват».

В результате на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти полицейские задержали предполагаемого виновника гибели Захарова в Санкт-Петербурге.

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