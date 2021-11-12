Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рецидивист ограбил своего собутыльника на 100 тысяч рублей в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Рецидивист ограбил своего собутыльника на 100 тысяч рублей в центре Москвы
Разбитая бутылка
Россия, Москва, Верхняя Сыромятническая улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала 42-летнего мужчину, который ограбил своего собутыльника в центре города. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, подозреваемый вместе со своими сообщниками употреблял алкоголь в компании 35-летнего москвича. В какой-то момент злоумышленники напали на него и похитили смартфон, наручные часы, золотое кольцо и наличные деньги. После этого грабители скрылись.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Верхней Сыромятнической улице задержали одного из подозреваемых – 42-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину, — рассказал Васенин, добавив, что остальные участники ограбления разыскиваются.

Материальный ущерб от действий мужчины составил 100 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что на станции метро «Верхние Лихоборы» женщина ограбила потерявшего сознание мужчину. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как на полу ничком лежит мужчина. К нему подходит сотрудница метрополитена. Понимая, что он без сознания, она уходит за помощью. В этот момент к мужчине приближается пассажирка. Думая, что ее никто не видит, она достает из кармана мужчины телефон и уходит.

Читайте также:
МВДМоскваграбежи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте