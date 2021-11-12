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Андрей Бочкарев заявил, что реконструкция Старо-Рублевского путепровода завершена на треть

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев заявил, что реконструкция Старо-Рублевского путепровода завершена на треть
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-ДавыдковоКарта всех событий

Работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершены на треть. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На западе Москвы продолжается реконструкция Старо-Рублевского путепровода и прилегающей улично-дорожной сети. Всего проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью два километра, в том числе четырех путепроводов, на сегодняшний день работы завершены на треть, — рассказал он.

Сейчас специалисты возводят опоры и подпорные стены направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта и опор путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Герасима Курина. Уже возведены три опоры Старо-Рублевского путепровода, продолжается устройство еще четырех и подпорной стенки.

Благодаря реконструкции улучшится транспортная доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина. Кроме того, освободится территория для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта.

До этого Бочкарев сообщил, что девятый участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) построен на 35 процентов. На текущем этапе идет возведение эстакады основного хода. Ее длина составляет 1,2 километра, дорога пройдет над путями Курского направления МЖД. Специалисты уже установили 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, закончили с установкой опор и пролетов эстакадных съездов, занимаются устройством мостового полотна.

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