«Закурить не найдется?»: москвич отказался угостить незнакомца сигаретой и лишился кошелька

Фото: Пресс-служба МВД

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

В Москве полиция задержала 29-летнего приезжего, который ограбил москвича, предварительно попросив у него закурить. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе жилого дома на Шоссейной улице. 36-летний москвич стоял у своей машины, на капоте которой лежало портмоне с деньгами. В какой-то момент к нему подошел незнакомец и попросил закурить. Москвич ответил отказом. После этого вопрошающий резко схватил лежавший на капоте кошелек и убежал.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника.

— Им оказался 29-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что на станции метро «Верхние Лихоборы» женщина ограбила потерявшего сознание мужчину. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как на полу ничком лежит мужчина. К нему подходит сотрудница метрополитена. Понимая, что он без сознания, она уходит за помощью. В этот момент к мужчине приближается пассажирка. Думая, что ее никто не видит, она достает из кармана мужчины телефон и уходит.