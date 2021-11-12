Главный педиатр Москвы рассказал о выработке антител от COVID-19 у детей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Способность вырабатывать антитела от коронавируса выше у детей, чем у взрослых. Об этом заявил главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов в пятницу, 12 ноября.

— У детей, данные Института Гамалеи показали, иммуногенность значительно выше, чем у взрослых, — рассказал врач.

Третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков стартовала 8 ноября, приводит слова Османова агентство городских новостей «Москва».

12 ноября Османов также рассказал, что в рамках третьей фазы клинических исследований вакциной «Спутник М» в Москве привили уже 56 детей. По его словам, исследования будут проходить в течение года.

В них примут участие три тысячи детей-добровольцев. Уже более двух тысяч детей записалось на участие.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.