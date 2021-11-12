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Вирусолог заявил о скором признании «Спутника V» на территории ЕС

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Политика
Вирусолог заявил о скором признании «Спутника V» на территории ЕС
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже до конца года. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в пятницу, 12 ноября.

— Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве, и делают соответствующие замечания, — рассказал специалист.

После признания со стороны ВОЗ, по его словам, последует и одобрение Европейского союза. Россия оперативно устраняет замечания организации, приводит слова Альтштейна ФАН.

4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.

Ситуация на континенте, как подчеркивается, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов.

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За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.

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