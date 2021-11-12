Центр диагностики автомобилей ввели в эксплуатацию на востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Свободный проспект, вл1Ас1 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию компьютерно-диагностического центра для автомобилей на востоке Москвы. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко в пятницу, 12 ноября.

— К проверкам компьютерно-диагностического центра в Ивановском привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — рассказал чиновник.

Объект появился на Свободном проспекте, владение 1а, строение 1. Трехэтажное здание предназначено для обслуживания и продажи автомобилей.

Центр состоит из торгово-выставочного пространства, магазина и офисов. Прилегающая к нему территория благоустроена, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около двух тысяч инновационных компаний работает в технопарках города. Многие компании в период пандемии коронавируса, по его словам, нарастили объемы производства в полтора–два раза.

Медицинский технопарк был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы № 3. Работы по капитальному ремонту большинства корпусов были проведены с 2017 по 2021 год.