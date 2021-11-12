«Он болел сильно»: актер «Кривого зеркала» отреагировал на смерть Коклюшкина
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Российская эстрада потеряла самого честного и мудрого сатирика. Так отреагировал на уход из жизни писателя Виктора Коклюшкина артист эстрады, участник программы «Кривое зеркало» Александр Морозов.
Собеседник «ВМ» признался, что в последний раз ему удалось пообщаться с Коклюшкиным до начала пандемии, уже тогда сатирик имел проблемы со здоровьем:
— До того, как началась пандемия, мы с ним разговаривали, он болел сильно. Потом мы должны были встретиться все, но началась самоизоляция, концерты отменили. Очень жаль, что мы так и не поговорили с ним напоследок.
По словам Морозова, в России мало мастеров слова, подобных Коклюшкину, и с его кончиной ушла целая «эпоха умного юмора»:
— В его лице мы потеряли еще одного большого автора, который был всегда честен, умен, не изменял себе. Он каким был на сцене, таким и в жизни, и за кулисами. Не было никакой разницы. Он был мастером интеллектуального, умного юмора. Мне очень его будет не хватать.
Морозов выразил слова соболезнования родным и близким сатирика, добавив, что пока не может поверить в случившееся.
О смерти писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Артисту было 75 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.