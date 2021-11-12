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«Он болел сильно»: актер «Кривого зеркала» отреагировал на смерть Коклюшкина

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он болел сильно»: актер «Кривого зеркала» отреагировал на смерть Коклюшкина
Александр Морозов / Фото: Официальный сайт Александра Морозова (morozovalexander.ru)

Российская эстрада потеряла самого честного и мудрого сатирика. Так отреагировал на уход из жизни писателя Виктора Коклюшкина артист эстрады, участник программы «Кривое зеркало» Александр Морозов.

Собеседник «ВМ» признался, что в последний раз ему удалось пообщаться с Коклюшкиным до начала пандемии, уже тогда сатирик имел проблемы со здоровьем:

— До того, как началась пандемия, мы с ним разговаривали, он болел сильно. Потом мы должны были встретиться все, но началась самоизоляция, концерты отменили. Очень жаль, что мы так и не поговорили с ним напоследок.

По словам Морозова, в России мало мастеров слова, подобных Коклюшкину, и с его кончиной ушла целая «эпоха умного юмора»:

— В его лице мы потеряли еще одного большого автора, который был всегда честен, умен, не изменял себе. Он каким был на сцене, таким и в жизни, и за кулисами. Не было никакой разницы. Он был мастером интеллектуального, умного юмора. Мне очень его будет не хватать.

Морозов выразил слова соболезнования родным и близким сатирика, добавив, что пока не может поверить в случившееся.

О смерти писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Артисту было 75 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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