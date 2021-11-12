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«Близко общались»: Лион Измайлов поделился воспоминаниями о Викторе Коклюшкине

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Близко общались»: Лион Измайлов поделился воспоминаниями о Викторе Коклюшкине
Лион Измайлов / Фото: Скриншот видео

Виктор Коклюшкин был непревзойденным писателем, симпатичным человеком, с которым дружить было легко, приятно и весело. Такие воспоминания о писателе и сатирике остались у его близкого друга, юмориста Лиона Измайлова.

Он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что Коклюшкин всегда принимал участие во всех его программах, потому что публика нуждалась в его особенном юморе:

— Мы с ним много лет близко общались, дружили. С ним очень легко дружить, весело и приятно. А еще он был хорошим писателем. Мы столько лет выступали на одной сцене, он постоянно был гостем на моих программах. Люди всегда нуждались в том юморе, который он дарил.

По словам Измайлова, феноменальный дар Коклюшкина шутить остро был очень редким:

— Шутил он остро, жизненно и броско. Он постоянно снимался в моих передачах — «Взрослые дети», в шоу «Досье», был незаменим в «Смешных людях», которое мы запустили на Первом канале. В «Измайловском парке» он всегда числился в списке выступающих. Ни одна программа моя не обходилась без Виктора Коклюшкина. Я всегда звал его, потому что то тепло, которое дарил он людям, никто более не мог подарить из артистов юмористического жанра.

О смерти писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Артисту было 75 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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