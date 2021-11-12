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Чувашия начнет выдавать QR-коды при наличии антител от COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Чувашия начнет выдавать QR-коды при наличии антител от COVID-19
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Чувашия запустит региональную систему выдачи QR-кодов тем, кто имеет высокий уровень антител от коронавируса. Об этом заявил глава региона Олег Николаев в пятницу, 12 ноября.

— Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашской Республики, отображаться не будет, — рассказал политик.

Он сослался на слова главы Минздрава Михаила Мурашко, который заявил о достаточности 300–500 единиц антител для защиты от COVID-19. Анализы будут проверять специальные аккредитованные медицинские организации, отметил Николаев в Instagram.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

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