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Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба перед свиданием

Дарья Чентаева

Общество
Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба перед свиданием
Фото: instagram/leratv

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам забавную историю о свидании с молодым мужчиной. Знаменитость вспомнила, как лишилась зуба прямо перед встречей с кавалером. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Как утверждает знаменитость, эта история случилась, когда она была незамужней, «изрядно дряхлой» девушкой.

— Долго рассказывать про знакомство с молодым мужчиной (это не суть), который отдыхал на море и пригласил меня. У меня было выходных несколько дней, и я решила — полечу! — сообщила звезда.

По словам Кудрявцевой, во время полета в самолете она спала на надувной подушке. После приземления телеведущая взяла подушку и начала открывать зубами клапан сдува. В этот момент что-то выскочило у нее изо рта и улетело далеко вперед, попав в голову другого пассажира. Выяснилось, что это был передний зуб.

В этот момент у звезды началась смеховая истерика, переходящая в рыдания. Кудрявцева искала свой зуб между сидений, в это время по ее лицу текли слезы.

— Ситуация критичная. Море, Италия, молодой парень. Я, пожилая, без переднего зуба, размазанное лицо с косметикой. Парень меня, конечно же, бросил. Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент, — заключила звезда.

Ранее известный рэпер и блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, рассказал, на что готов пойти, чтобы завоевать внимание девушки.

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