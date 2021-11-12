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Минцифры назвало срок формирования сертификатов о прививке «Спутником Лайт»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минцифры назвало срок формирования сертификатов о прививке «Спутником Лайт»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» от коронавируса формируются на госуслугах спустя 21 день после прививки. Об этом сообщили в Минцифры в пятницу, 12 ноября.

— Внимание, важная информация о формировании QR-кодов на портале госуслуг! — говорится в сообщении.

Согласно письму Минздрава, сертификаты после прививки «Спутником Лайт» формируются спустя 21 день, отмечается в Telegram-канале ведомства.

При этом в Минздраве России добавили, что при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки, сообщает РИА Новости.

11 ноября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором россияне смогут заявить о распространении недостоверных сведений о COVID-19, а также о невыполнении санитарных правил.

В тот же день в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

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