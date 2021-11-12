Минцифры назвало срок формирования сертификатов о прививке «Спутником Лайт»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Внимание, важная информация о формировании QR-кодов на портале госуслуг! — говорится в сообщении.

Согласно письму Минздрава, сертификаты после прививки «Спутником Лайт» формируются спустя 21 день, отмечается в Telegram-канале ведомства.

При этом в Минздраве России добавили, что при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки, сообщает РИА Новости.

11 ноября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором россияне смогут заявить о распространении недостоверных сведений о COVID-19, а также о невыполнении санитарных правил.

В тот же день в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

1/2 2/2

После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.