Почти 5,5 миллиона москвичей прошли полную вакцинацию от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли почти 5,9 миллиона горожан. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 12 ноября.

— Вакцинация первым компонентом — 5 898 983 человек. Полная вакцинация — 5 454 619 человек, — отмечается на сайте оперштаба.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.