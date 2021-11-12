Колесо обозрения «Солнце Москвы» возле ВДНХ откроется в начале 2022 года

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В начале 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется колесо обозрения «Солнце Москвы», а также одноименный многофункциональный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».

— В начале 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется самое большое колесо обозрения в Европе и многофункциональный комплекс — единственное современное мультиформатное пространство в Северо-Восточном административном округе столицы. Уникальный по формату и архитектуре комплекс завершает выбор арендаторов для создания торгово-развлекательных, образовательных и гастропроектов, которые станут частью новой рекреационной инфраструктуры в исторической части Москвы, — говорится в материале.

Отмечается, что гости будут садиться на колесо с посадочного пункта, который связан с комплексом крытым эскалаторным переходом. Планируется, что аттракционом воспользуется около 50 процентов гостей ВДНХ, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Местоположение и общая площадь объекта — 33 тысячи квадратных метров — дают широкие возможности для организации в его стенах различных тематических пространств с высокой круглогодичной проходимостью. Комплекс, где располагаются предлагаемые для аренды помещения, обладает удобной транспортной доступностью. Прогулка от арки главного входа до места займет менее 10 минут, от метро «ВДНХ» — около 15 минут, — добавили в пресс-службе.

13 октября стало известно, как проходит строительство крупнейшего колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы». Процесс строительства всесезонного аттракциона зафиксировали на видео и опубликовали в Сети.