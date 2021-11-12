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Полиция начала проверку после пропажи крупной суммы денег из банковской ячейки в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция начала проверку после пропажи крупной суммы денег из банковской ячейки в Москве
Фото: DPA/TASS
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

В Москве женщина лишилась хранившихся в банковской ячейки денег. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, москвичка приехала в отделение банка на Садовой-Кудринской улице, чтобы забрать из ячейки свои деньги, драгоценности и документы. Там она, не проверив сохранность своих вещей, скопом положила их в сумку, а затем расторгла договор аренды с банком.

Приехав домой, женщина обнаружила, что у нее отсутствуют 20 тысяч долларов и 33 тысячи евро. Эти деньги, по ее словам, хранились в ячейке.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось о краже, которая произошла 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних Вод и ушел по своим делам. Однако, вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропали ноутбук и наличные деньги — 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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