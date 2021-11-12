Шойгу и Лавров обговорили на встрече в Париже отношения России и НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции обсудили отношения России и НАТО. Об этом сообщили в МИД РФ в пятницу, 12 ноября.

— Особый акцент был сделан на нераспространении и контроле над вооружениями, предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия — ЕС и Россия — НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также на проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами, — говорится в сообщении.

Стороны, как уточняется, также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Министры вновь подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений, отмечается на сайте МИД.

12 ноября Лавров и Шойгу также обсудили в Париже ситуацию на белорусско-польской границе. С российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права. Участники встречи обговорили и ряд вопросов двусторонней повестки.