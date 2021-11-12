Правительство России назвало доступные для посещения места без QR-кодов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наличие QR-кода не потребуется при посещении аптек, а также магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Об этом заявили в правительстве России в пятницу, 12 ноября.

— По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, — говорится в сообщении.

В остальных случаях потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе, отмечается на сайте правительства.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.