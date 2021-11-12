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Степанова уволили с должности префекта Северного округа Москвы

Иван Юминов

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Степанова уволили с должности префекта Северного округа Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Владимира Степанова с должности префекта Северного административного округа (САО). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 12 ноября.

— Освободить Степанова Владимира Викторовича от должности префекта Северного административного округа города Москва по собственной инициативе, — говорится в документе.

Другим указом глава города назначил Гаджимурада Изутдинова новым префектом САО, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

12 ноября Собянин рассказал, что около двух тысяч инновационных компаний работает в технопарках города. Многие компании в период пандемии коронавируса, по его словам, нарастили объемы производства в полтора-два раза.

Медицинский технопарк был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы № 3. Работы по капитальному ремонту большинства корпусов были проведены с 2017 по 2021 год. Оставшиеся корпуса, как ожидается, специалисты окончательно приведут в порядок до конца следующего года.

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