Сорокалетняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Фото: Youtube / Paris Hilton

Американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон вышла замуж. Знаменательное событие произошло в красивую дату — 11.11.2021.

Супругом 40-летней знаменитости стал Картер Реум. На своей странице в Instagram актриса поделилась фотографией, на которой позирует в белом платье.

Церемония бракосочетания состоялась в поместье Бель-Эйр. На свадьбе присутствовали такие звездные гости, как Эмма Робертс, Эшли Бенсон, певица Биби Рекса. Отмечается, что свадебное платье и украшения, дополненные цветами бренда Oscar de la Renta, знаменитость выбрала только накануне свадьбы.

Для Хилтон это была уже четвертая помолвка. Предыдущие три не привели к знаменательному событию. С нынешним избранником, а теперь и мужем Картером Реумом светская львица знакома уже на протяжении 15 лет. Пара состоит в романтических отношениях с конца 2019 года, передают 7Дней.ru.

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