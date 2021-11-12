Стало известно, какие товары скупают москвичи на онлайн-распродажах

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Жители Москвы и Подмосковья во Всемирный день шопинга, который отмечался 11 ноября, активно скупали в интернете моющие средства и товары для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Ozon.

— Самыми популярными товарами у жителей московского региона стали пятилитровый гель для стирки, тонометр, набор сковородок и смартфон, — рассказали аналитики компании.

По их данным, в минувший четверг, когда стартовала распродажа, на площадке в столице и области оборот от продаж вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным днем в 2020 году, а количество заказов — в 4,3 раза. Быстрее всего рос спрос на автомобильные товары, товары для коллекционирования и антиквариат, бытовую технику и мебель, отметили аналитики.

Ранее эксперты разных компаний сообщили, что в пандемию у россиян повысился интерес к покупке книг в различныхформатах. С января по сентябрь 2021 года в РФ спрос на данный вид товара вырос на три процента в сравнении с этим же периодом прошлого года. В Москве динамика продаж увеличилась на пять процентов.

По другим расчетам, которые проводил Ozon, оборот от продаж книг за первое полугодие нынешнего года у них вырос на 25 процентов. В московском регионе продажи в этот же период увеличились на 16 процентов.