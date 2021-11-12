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Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

Иван Юминов

Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного академика Евгения Чазова. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 12 ноября.

— Текст телеграммы будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля, — приводит слова Пескова РИА Новости.

12 ноября в Минздраве сообщили, что почетный директор НМИЦ кардиологии и академик РАН Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Новые подходы к терапии тромбозов, созданные им, применялись в России, Европе и США, подчеркнули в ведомстве.

За разработку усовершенствованной тромболитической терапии он в 1982 году получил Ленинскую премию. Чазов на протяжении трех лет возглавлял Минздрав СССР.

Сотни врачей по всему миру, как уточняется, объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был доктор. Деятельность этого движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

В тот же день в Мосгордуме предложили увековечить память Чазова в столице. Все зависит от того, с какими предложениями выйдут его коллеги, заключили в представительном органе.

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