«Глыба»: в Мосгордуме предложили увековечить память академика Чазова

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Память академика РАН Евгения Чазова могут увековечить в столице. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в пятницу, 12 ноября.

— Это человек, так много сделавший в нашей стране для жизни людей, спасший людей. Человек, конечно, глыба, — рассказал парламентарий.

Память покойного, по его словам, наверняка будет увековечена. Все зависит от того, с какими предложениями выйдут его коллеги, приводит слова Герасимова РИА Новости.

12 ноября в Минздраве сообщили, что почетный директор НМИЦ кардиологии и академик РАН Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Новые подходы к терапии тромбозов, созданные им, применялись в России, Европе и США, подчеркнули в ведомстве.

За разработку усовершенствованной тромболитической терапии он в 1982 году получил Ленинскую премию. Чазов на протяжении трех лет возглавлял Минздрав СССР.

Сотни врачей по всему миру, как уточняется, объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был доктор. Деятельность этого движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.