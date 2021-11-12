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Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Дарья Чентаева

Общество
Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации»
Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Каждая из команд-победителей получила по 1 миллиону рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 12 ноября.

По словам главы города, в текущем году в конкурсе приняли участие 465 российских и иностранных IT-команд. Главная задача соревнований — разработать десять полезных для столицы сервисов на основе технологий искусственного интеллекта.

— Команда ASA предложила лучший вариант интерактивной карты спортобъектов. Программисты из Москвы и Санкт-Петербурга — лучший сервис для библиотек, который дает персональные рекомендации по книгам. KEKDATA создала сервис поиска потерявшихся питомцев по видеокамерам, — написал Сергей Собянин.

В четверг, 4 ноября, стало известно, что финалистами конкурса «Лидеры цифровой трансформации» стали 86 команд. По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в этом году на конкурс зарегистрировались более четырех тысяч разработчиков. Наиболее популярной стала задача по созданию рекомендательной системы для пользователей библиотек города. Актуальной была и цель разработать интерактивную карту спортивной инфраструктуры Москвы с фильтрами под виды спорта.

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