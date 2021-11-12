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Лавров высказался о принятии Украиной закона о переходном периоде

Иван Юминов

Политика
Лавров высказался о принятии Украиной закона о переходном периоде
Фото: МИД РФ

Принятие Украиной закона о переходном периоде провозгласит ее выход из Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 12 ноября.

— Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из Минского комплекса мер, — рассказал дипломат.

Франция и Германия на высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы не допустить принятия инициативы, напомнил он. Процесс одобрения законопроекта, как видно из событий в Верховной раде, идет полным ходом, приводит слова Лаврова РИА Новости.

10 ноября постпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что члены украинской делегации «валяют дурака». Логику такого поведения, по его словам, невозможно понять с точки зрения здравого смысла.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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