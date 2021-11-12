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МИД России заявил о трудностях во Франции из-за непризнания «Спутника V»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Политика
МИД России заявил о трудностях во Франции из-за непризнания «Спутника V»
Фото: МИД РФ

Российские дипломаты сталкиваются во Франции с трудностями в работе из-за того, что страна не признает вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 12 ноября.

— У нас есть такая конкретная проблема в этой связи. Наши дипломаты, которые здесь работают, не могут свободно выполнять свои функции, — рассказал министр.

Каждые два дня, по его словам, от них требуют ПЦР-тесты. При этом Россия не делает этого в отношении французских дипломатов в Москве, напомнил он.

Французы могут спокойно выполнять свои функции и передвигаться по городам России, подчеркнул дипломат. Министерство должно решить этот вопрос, приводит слова Лаврова ТАСС.

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12 ноября вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже до конца года. После признания со стороны ВОЗ, по его словам, последует и одобрение Европейского союза. Россия оперативно устраняет замечания организации, заключил эксперт.

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