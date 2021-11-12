МИД России заявил о трудностях во Франции из-за непризнания «Спутника V»
Российские дипломаты сталкиваются во Франции с трудностями в работе из-за того, что страна не признает вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 12 ноября.
— У нас есть такая конкретная проблема в этой связи. Наши дипломаты, которые здесь работают, не могут свободно выполнять свои функции, — рассказал министр.
Каждые два дня, по его словам, от них требуют ПЦР-тесты. При этом Россия не делает этого в отношении французских дипломатов в Москве, напомнил он.
Французы могут спокойно выполнять свои функции и передвигаться по городам России, подчеркнул дипломат. Министерство должно решить этот вопрос, приводит слова Лаврова ТАСС.
12 ноября вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от коронавируса «Спутник V» уже до конца года. После признания со стороны ВОЗ, по его словам, последует и одобрение Европейского союза. Россия оперативно устраняет замечания организации, заключил эксперт.