Женщина оказалась зажата в автомобиле на МКАД после ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на 55-м километре МКАД, в результате которой в одной из машин оказалась зажата женщина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 12 ноября.

Уточняется, что в автомобиле женщины сработали подушки безопасности, она оказалась зажата в салоне.

По информации источника, в настоящее время на месте ДТП перекрыта одна внешняя полоса движения. В аварию попали автомобили Audi, Lexus и «газель».

12 ноября в пресс-службе московской ГИБДДС заявили, что с начала года в столице произошло 369 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 50 человек погибли и еще 477 получили травмы разной степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что нетрезвое вождение является одним из самых опасных правонарушений на дорогах. В этом году автоинспекторы уже задержали более 10 тысяч нетрезвых водителей и еще свыше 9,5 тысячи отказались проходить медицинское освидетельствование.

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).