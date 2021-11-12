Отрезвляющая статистика: 50 человек погибли в пьяных ДТП в Москве с начала года

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С начала года в Москве произошло 369 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 50 человек погибли и еще 477 получили травмы разной степени тяжести. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что нетрезвое вождение является одним из самых опасных правонарушений на дорогах. В этом году автоинспекторы уже задержали более 10 тысяч нетрезвых водителей и еще свыше 9,5 тысячи отказались проходить медицинское освидетельствование.

— За управление автомобилем в состоянии опьянения вы можете лишиться права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также за это грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, — напомнили в ГИБДД.

Также водителям стоит помнить, что за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.