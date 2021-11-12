Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео столкновения российских десантников в Белоруссии

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео столкновения российских десантников в Белоруссии
Фото: Минобороны РФ

Момент столкновения российских десантников на учениях в Белоруссии попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 12 ноября.

На кадрах можно разглядеть множество парашютистов высоко в небе. После этого двое из них сталкиваются — по данным издания, предварительной причиной инцидента является сильный порыв ветра.

Видео: Telegram / Baza

12 ноября в Минобороны сообщили, что двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. При этом один из военных, как уточняется, попытался остановить их падение с помощью запасного парашюта.

Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела сработать и произошло жесткое приземление. В результате инцидента военнослужащие получили травмы и были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, как подчеркнули в министерстве, они оба скончались.

В тот же день в Минобороны Белоруссии рассказали, что белорусские и российские десантники в ходе учений провели высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. В операции, как уточняется, были задействованы российские самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Военные выполнили ряд учебно-боевых задач, а затем вернулись в пункты постоянной дислокации.

Читайте также:
МинобороныВидеоБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте