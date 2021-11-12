Несколько парней изнасиловали школьницу на вписке в Москве

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Школьница стала жертвой изнасилования, когда отдыхала со своими друзьями в квартире в Москве.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что так называемая вписка прошла в одном из домов на окраине столицы в октябре. Молодые люди закупились спиртными напитками и пошли в гости. В какой-то момент участница вечеринки выпила много алкоголя и перестала себя контролировать. Но никто из присутствующих не помог ей. Несколько парней, наоборот, решили воспользоваться состоянием школьницы и изнасиловали ее.

На утро девушка рассказала обо всем своим родителям, а те обратились в полицию. Теперь насильникам грозит уголовное дело и тюремный срок, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки в Москве. Полицейские передали в Следственный комитет материалы дела о возможном изнасиловании задержанной девушки сотрудником полиции — инцидент якобы произошел 12 августа 2020 года в районном отделении полиции в Люблине.

По данным ведомства, 12 августа 2020 года сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве были задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка. Их доставили в ОМВД России по району Люблино.