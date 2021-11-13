Эксперт назвала лучшие позы для здорового сна

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Сон жизненно важен не только для повышения уровня энергии, но и для общего здоровья. По мнению экспертов, есть некоторые позиции, которые могут быть особенно полезны для здоровья, а другие могут увеличить риск возникновения заболеваний.

Так, поза «мумии» относится к людям, которые спят на спине, с выровненными позвоночником, головой и шеей. Сон на спине является одним из лучших способов насладиться полноценным ночным отдыхом и защитить свое тело, рассказала специалист по трудотерапии Джули Дженнингс.

— Если у вас регулярно возникают головные боли, это может быть для вас лучшая поза для сна. Однако убедитесь, что ваш матрас и подушки поддерживают вас, так как это может быть причиной многих проблем, — сообщила она.

Также эксперт рассказала, что перекатывание на бок перед сном — довольно распространенная поза и она тоже считается здоровой. Сон на боку может уменьшить боль как в суставах, так и в спине, а также снизить риск храпа, пояснила эксперт.

Она отметила, что на животе люди спят намного реже, но есть и любители этой позы. Она считается вредной для здоровья.

— Спя на животе, почти невозможно удержать позвоночник в нейтральном положении. В таком положении многие будут спать, повернув голову в сторону, чтобы дышать комфортно, однако это может вызвать напряжение в позвоночнике и повлиять на выравнивание головы и шеи. Сон на животе также может вызвать головные боли, боли в плечах, руках и коленях, — пояснила Дженнингс.

Поза «морской звезды» может быть одной из лучших для людей, которые весь день работают за письменным столом. Также поза «плода» помогает уменьшить боли и храп, рассказала специалист.

— Если у вас есть какие-либо проблемы с болью в суставах или скованностью, то сон в плотном положении «плода» может привести к тому, что ваши чувствительные мышцы будут болеть или напрягаться по утрам, — предупредила эксперт.

Кроме того, есть поза «тоскующий». Это когда человек спит на боку, раскинув руки, как будто тянется за чем-то. По словам Дженнингс, данная поза может быть здоровым способом для сна, так как она поддерживает позвоночник в естественном положении. Но она может привести и к боли в спине или бедре, потому что одна нога не поддерживается в течение ночи, сообщается на портале Express.

Британские ученые рассказали, в какое время лучше ложиться спать. Они провели исследование и выяснили, что если ложиться спать во временном промежутке между 22:00 и 23:00, то можно значительно снизить риск заболеваний сердца.

В исследовании участвовали 88 тысяч человек. В течение шести лет специалисты задавали им вопросы о времени и качестве сна, а также возникновении заболеваний. В результате те, кто отправлялся спать между 22:00 и 23:00, показывали оптимальные результаты.