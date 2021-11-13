Театр Вахтангова откроет двери для всех желающих в день 100-летнего юбилея

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в субботу, 13 ноября, отмечает 100-летие со дня основания, в этот день вахтанговцы объявили «День тишины» и откроют двери для всех желающих. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

— Это будет день тишины, день памяти, — рассказал художественный руководитель театра Римас Туминас.

Говоря о праздновании юбилея театра, он сообщил, что в зале приглушат свет, будут звучать голоса ушедших артистов. Зрители смогут в этот день прийти в театр, походить по его помещениям и пообщаться с актерами.

— В течение дня вся труппа будет встречать гостей в фойе. Вход будет свободным, — сообщил директор театра Кирилл Крок.

Он отметил, что все гости для входа в здание должны предъявить QR-код.

Выставка «За парад отвечаю Я, Вахтангов» открылась в галерее А3. Она приурочена к 100-летию создания Театра имени Вахтангова. Экспозиция условно поделена на несколько частей. Одна из них — «Пространство, сжатое до точки» — посвящена творчеству художника Евгения Сергеевича Вахтангова, внука знаменитого театрального режиссера. Здесь посетители увидят его графику и живопись разных периодов.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 году. Его образовали в 1913 году как студенческую драматическую студию, которой руководил Евгений Вахтангов. Но официальной датой открытия 3-й студии Московского художественного театра считают 13 ноября 1921 года — день, когда показали спектакль «Чудо святого Антония». В 1926 году студию переименовали в Театр имени Евгения Вахтангова.

С 2007 года художественным руководителем театра является Римас Туминас. Как отметила статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, благодаря тандему директора Кирилла Крока и худрука Римаса Туминаса театр стал одним из самых значительных и финансово успешных в стране. За 13 лет на шести сценах поставили 107 спектаклей — треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю. В настоящее время в репертуаре 52 спектакля, а посещаемость является одной из самых высоких среди российских театров (96 процентов).