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«Солидный парень»: Подольская показала младшего сына на отдыхе в Египте

Юлия Курганова

Общество
«Солидный парень»: Подольская показала младшего сына на отдыхе в Египте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Наталья Подольская решила провести осенний отпуск в Египте, выбрав пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе. Она специально подобрала гостиницу с аквапарком и парком развлечений, чтобы ее сыновьям Артемию и маленькому Ивану было интересно.

Как оказалось, для малышей также есть специальная зона для игр прямо на пляже. Артистка запечатлела младшего наследника в ней.

Ребенок в модной панаме и купальных трусиках с актуальным принтом «тай-дай» внимательно вглядывался на фото в сторону моря.

— Пожалуй, это главное фото этого отдыха! Иван контролирует берег и нас заодно держит в тонусе, — подписала кадр в Instagram Подольская.

Поклонники умилились снимку мальчика и написали много теплых слов в его адрес.

«Боже ты мой, это стойка»; «Сразу видно, что серьезный, солидный парень»; «Булочка сладенькая»; «Какой пупс!» — отметили фанаты.

Сын Иван родился в семье Подольской и Преснякова в октябре 2020 года. Также супруги воспитывают старшего сына Артемия. У музыканта есть еще старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте.

Подольская опубликовала фото с ожогом. Певица выложила в Instagram снимок с ожогом от медузы, которая ужалила ее во время отдыха с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном на греческом побережье.

Одни подписчики стали советовать народные рецепты для борьбы с ожогом от медузы, другие порекомендовали певице различные лекарственные средства, а также прикладывание к воспаленному участку ломтиков лимона, лайма, помидора или омовение морской водой.

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