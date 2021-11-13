Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются неверные женщины

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Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы этих астрологических символов не способны хранить верность.

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, которые преисполнены страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец легко обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую эта схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.

Представительницы знака Водолей не задумываясь окунаются с головой в очередные любовные отношения. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность интима. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в долгие отношения и довольствоваться короткими романами, которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина-Рыба сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой выполнять ее любые прихоти, передает Пятый канал.

Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые не способны на любовь. Анна Зорина сообщила, что в зодиакальном круге есть знаки, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.