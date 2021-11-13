Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются неверные женщины

Юлия Курганова

Общество
Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются неверные женщины
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы этих астрологических символов не способны хранить верность.

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, которые преисполнены страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец легко обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую эта схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.

Представительницы знака Водолей не задумываясь окунаются с головой в очередные любовные отношения. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность интима. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в долгие отношения и довольствоваться короткими романами, которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина-Рыба сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой выполнять ее любые прихоти, передает Пятый канал.

Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые не способны на любовь. Анна Зорина сообщила, что в зодиакальном круге есть знаки, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.

Читайте также:
ЖенщиныГороскопыизмена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте