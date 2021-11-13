Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются неверные женщины
Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы этих астрологических символов не способны хранить верность.
Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, которые преисполнены страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец легко обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую эта схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.
Представительницы знака Водолей не задумываясь окунаются с головой в очередные любовные отношения. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность интима. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в долгие отношения и довольствоваться короткими романами, которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.
Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина-Рыба сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой выполнять ее любые прихоти, передает Пятый канал.
Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые не способны на любовь. Анна Зорина сообщила, что в зодиакальном круге есть знаки, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.