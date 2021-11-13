Ученые назвали напиток, «мгновенно» снижающий кровяное давление

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Кровяное давление на протяжении дня естественным образом повышается и понижается, но когда оно остается высоким постоянно, сердце вынуждено работать при повышенной нагрузке. Поначалу все это выглядит вполне безобидно, но со временем увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому необходимо принимать меры для снижения давления.

По словам ученых, этого можно добиться элементарными изменениями в диете. Одно из самых эффективных средств для снижения кровяного давления — это черный чай. Такое заключение сделано по результатам исследования, опубликованного в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

— Регулярное потребление черного чая снижает кровяное давление, хотя воздействие этого напитка на него пока не изучено, — утверждают авторы исследования.

Мужчин и женщин с высоким артериальным давлением отобрали для участия в исследовании. Участникам ежедневно давали по три чашки черного чая или напитка без флавоноидов с соответствующим содержанием кофеина. Изменения в показаниях кровяного давления оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.

По всем временным промежуткам чай в сравнении с другим напитком больше понижал верхнее и нижнее кровяное давление. В ночное время изменения составляли 10 процентов.

Отмечается, что такой результат был «заметен немедленно» с первого дня и устойчиво сохранялся все шесть месяцев, он не зависел ни от начального уровня кровяного давления, ни от частоты сердечных сокращений.

Также ученые сообщили, что для снижения давления, надо употреблять в пищу меньше соли, есть больше фруктов и овощей, сообщается на портале Express.

Ученые назвали напиток, который снижает высокое давление. Врачи напомнили, что высокое кровяное давление описывает силу давления крови на стенки кровеносных сосудов. Постоянно высокое кровяное давление заставляет стенки затвердевать и сжиматься. Из-за этого сердце работает усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это может привести к сердечному приступу.

Ученые при помощи исследования выяснили, что апельсиновый сок на завтрак снижает гипертонию после одного стакана.