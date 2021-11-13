Автомобиль загорелся после столкновения с машиной на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 71-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на 71-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 ноября.

В результате ДТП одна машина загорелась.

— Для движения свободна на данный момент только одна полоса из пяти, — отметил собеседник «ВМ».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Ночью 13 ноября, один человек погиб при переходе дороги в неположенном месте в центре Москвы. ДТП с участием двух пешеходов случилось в центре столицы. Один человек погиб, другой тяжело пострадал.

Авария произошла на улице Тверской в районе дома № 22.

В пятницу вечером, 12 ноября, авария с участием трех автомобилей произошла на 55-м километре МКАД. В результате ДТП, женщина оказалась зажата в машине из-за сработавших подушек безопасности.