Эксперт раскрыл главные схемы обмана в автосервисах

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Недобросовестные станции технического обслуживания автомобилей (СТО) могут как ухудшать сервис, так и завышать на него цены. Об этом рассказал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

Иногда мошенническая схема может начаться еще до приезда в автосервис: машина, которая сломалась в дороге, может столкнуться с недобросовестными эвакуаторами, которые отвезут авто в нужный им СТО, отметил специалист.

Также сотрудники сервиса могут попытаться преувеличить масштаб повреждений, соответственно, увеличив список необходимых работ, или использовать некачественные запчасти и жидкости.

Надежный же сервис следует искать по отзывам знакомых, друзей и пользователей в интернете, проверять по внешнему виду сотрудников и по тому, как организован рабочий процесс.

— Настоящие профессионалы не будут препятствовать нахождению клиента в боксе, где проводятся работы, а также скрывать упаковку запчастей и других расходников, — подчеркнул Иванский.

Он добавил, что сотрудники надежного сервиса никогда не станут завышать цены или иначе обманывать клиента, потому что для них важна репутация, передает агентство «Прайм».

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