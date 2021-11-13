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Врачи назвали приправу, которая снижает уровень сахара в крови

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали приправу, которая снижает уровень сахара в крови
Фото: Pexels

Медики напомнили, что диета является основой профилактики диабета. Они призвали к осторожному приему пищи, чтобы предотвратить резкий рост уровня сахара в крови.

Врачи сообщили, что есть одна специя, которая может снизить уровень сахара в крови на 30 процентов за 40 дней. В одном исследовании ученые обнаружили, что корица полезна для людей с диабетом второго типа. Результаты показали, что у людей, которые съедали один или несколько граммов корицы, уровень сахара в крови снизился на 30 процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

Результаты были получены у диабетиков среднего возраста, которые употребляли один, три или шесть граммов корицы всего через 40 дней. В ходе исследования также было отмечено значительное снижение уровня триглицеридов, холестерина ЛПНП и общего холестерина более чем на 25 процентов.

Считается, что эта связь обусловлена концентрацией хрома в корице, минерале, который усиливает действие инсулина. Его полифенольные свойства также могут принести пользу, действуя как буфер против свободных радикалов в крови. Это, в свою очередь, помогает снизить воспаление в организме, что может защитить от диабета и сердечных заболеваний.

Врачи также рассказали о симптомах диабета. Это расплывчатое зрение, повышенная потребность в мочеиспускании, усталость или онемение, покалывание в руках и ногах, сообщается на портале Express.

Гастроэнтеролог назвала пять продуктов, которые опасно есть натощак. Кофе, соки и хлеб натощак могут стать причиной развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что еще не рекомендуется есть на голодный желудок, «Вечерняя Москва» узнала у гастроэнтеролога и специалиста в области вегетарианства и веганства Анны Зименской.

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